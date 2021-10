Premier League: Rassismus-Vorwurf nach Kritik an Newcastle United

Auf dem Plakat war ein Mann in arabischer Kleidung zu sehen, er sollte wohl den berüchtigten saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman - also den Multimilliardär, der hinter dem Newcastle-Deal steht.

Polizei ermittelt nach Rassismus-Vorwurf

Zum Hintergrund: Kronprinz bin Salman, unter dessen Einfluss die neuen Eigentümer des englischen Klubs stehen, wird unter anderem vorgeworfen, indirekt am Mord an dem kritischen Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in der Türkei beteiligt gewesen zu sein.