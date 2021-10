Trotz Eigentor: Presse huldigt Zlatan Ibrahimovic nach Comeback

Der AC Mailand hat am Samstag in der Serie A ein turbulentes Spiel gegen den FC Bologna mit 4:2 (2:0) gewonnen.

Zwei Rote Karten, ein Eigentor und ein Treffer seines Stars Zlatan Ibrahimovic in letzter Minute: Der AC Mailand hat am Samstag in der italienischen Serie A ein turbulentes Spiel gegen den FC Bologna mit 4:2 (2:0) gewonnen.