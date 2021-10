Bundesliga: Felix Magath spricht im Doppelpass über Mark van Bommel und Wolfsburg

Vier Niederlagen in Serie in der Bundesliga, sieglos seit acht Pflichtspielen – das hatte zur Folge, dass erste „van Bommel raus“-Rufe von den Rängen hallten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Effenberg: Steffen-Äußerung wirft kein gutes Licht

Magath sieht das ähnlich. „Es gibt keinen Grund, am Trainer zu zweifeln oder an ihm zu sägen“, sagte der 68-Jährige, dessen Zeit in Wolfsburg im Oktober 2012 nach eben einer 0:2-Niederlage gegen Freiburg zu Ende ging und der van Bommel ab Sommer 2006 in München trainierte.