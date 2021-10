Europa League: Patson Daka wandelt auf den Spuren von Erling Haaland

Patson Daka trifft für Leicester City in der Europa League in 33 Minuten viermal. Der ehemalige Salzburger wandelt auf den Spuren von Erling Haaland und Sadio Mané.

Da ließ es sich auch Fußball-Ikone und Leicester-Fan Gary Lineker, der einst seine große Karriere in seiner Heimatstadt begonnen hatte, nicht nehmen, Daka für seine Treffer zu beglückwünschen. „Mit vier Toren hast du vielleicht gerade die Europatournee der Lineker-Jungs gerettet. Was für eine Leistung. Danke und gut gespielt, junger Mann“, twitterte der WM-Torschützenkönig von 1986.

Daka trägt sich in die Geschichtsbücher ein

Mit dieser Leistung trug sich der Mann aus Sambia in die Geschichtsbücher der Europa League ein. Seit der Saison 2008/09 erzielte nur Willian José schneller vier Tore in einer Partie.

Daka, der seinen Vater früh verloren hat, weiß ganz genau, wo das Tor steht. In der vergangenen Saison traf er unter Coach Jesse Marsch in 28 Spielen 27 Mal für Salzburg, ersetzte dort im Januar 2020 Erling Haaland und verhalf Red Bull Salzburg zum vierten Meistertitel in Folge. Zudem wurde er zum Spieler der Saison in der österreichischen Bundesliga gewählt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)