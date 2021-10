Bundesliga heute live: 1. FC Köln - Bayer Leverkusen im TV, Stream, Ticker

So erklärt Baumgart seinen Fußballspruch des Jahres

Steffen Baumgart will seinem Spielstil mit dem 1. FC Köln auch vor dem Derby gegen Bayer Leverkusen treu bleiben. Der Coach nimmt auf seinem Weg auch Niederlagen in Kauf.

Tempo, Tempo, Tempo: Steffen Baumgart bleibt sich treu. Auch für das Derby gegen Bayer Leverkusen kündigt der Trainer des 1. FC Köln eine offensive Ausrichtung an.

Baumgart lässt sich nicht von seinem Vollgas-Kurs abbringen - nicht von fünf Gegentoren in Hoffenheim und auch nicht von der Offensivpower des rheinischen Nachbarn. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bundesliga: Köln mit Vollgas gegen Leverkusen

„Unsere Ausrichtung wird sich nicht ändern. Wir wollen vorne attackieren“, kündigte Baumgart vor dem Bundesliga-Derby am Sonntag gegen Bayer Leverkusen an. Was auch sonst? Die Bremse benutzt Baumgart (49) selbst dann nicht, wenn er droht, einmal aus der Kurve zu fliegen.