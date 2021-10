Golf: Heimsieg für Masters-Champion Matsuyama

Matsuyama gewinnt sein Heim-Turnier in Chiba © AFP/SID/TAKASHI AOYAMA

Japans Golfidol Hideki Matsuyama (29) hat sich mit dem Sieg beim Turnier in Chiba einen Lebenstraum erfüllt.

Der US-Masters-Sieger triumphierte in seiner japanischen Heimat mit fünf Schlägen Vorsprung auf das US-Duo Cameron Tringale und Brendan Steele (je 270). Matsuyama besiegelte seinen ersten Tour-Erfolg auf heimischem Boden mit einem Eagle am letzten Loch.

„Es war eines meiner größten Ziele, vor den japanischen Fans hier in diesem Land zu gewinnen. Ich bin so glücklich, dass mir das gelungen ist“, sagte Matsuyama, der bei Olympia in Tokio die Bronzemedaille im Stechen verpasst hatte.