Kunstturn-WM: Schäfer-Betz gewinnt Silber am Schwebebalken

Pauline Schäfer-Betz aus Chemnitz hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften im japanischen Kitakyushu am Schwebebalken die Silbermedaille gewonnen. Der Sieg ging an Urara Ashikawa aus Japan, ihre Teamkollegin Mai Murakami belegte den dritten Platz.

Die 24-jährige Schäfer-Betz komplettierte damit ihre Medaillensammlung an ihrem Spezialgerät. 2017 in Montreal war die gebürtige Saarländerin Weltmeisterin geworden, zwei Jahre zuvor belegte sie bei den Welttitelkämpfen in Glasgow den dritten Platz.