DEL heute live: Grizzlys Wolfsburg - ERC Ingolstadt TV und Stream bei SPORT1

Schnelles Wiedersehen für Wolfsburg und Ingolstadt in der PENNY DEL - live im Free-TV auf SPORT1 !

Am 15. Spieltag der PENNY DEL empfängt Vize-Meister Grizzlys Wolfsburg den Playoff-Halbfinalisten der Vorsaison ERC Ingolstadt. ( Service: Ergebnisse und Spielplan der PENNY DEL )

Beide Teams stecken derzeit in einem kleinen Formtief: In den vergangenen vier Partien gab es jeweils nur einen Sieg. Darunter war vor einer Woche auch das erste direkte Duell in dieser Saison, das die Grizzlys knapp mit 4:3 nach Penalty-Schießen für sich entscheiden konnten.