Bundesliga: Ex-FC-Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge spricht über Joshua Kimmich

Bayern Münchens langjähriger Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat am Sonntagmorgen zum einen eine Lanze für Joshua Kimmich gebrochen, zum anderen aber deutlich gemacht, dass er dessen Haltung, sich aktuell nicht gegen Corona impfen zu lassen, nicht teilt .

„Joshua Kimmich ist vielleicht der Spieler in der Bundesliga, der am meisten seine Vorbildfunktion erfüllt“, meinte Rummenigge in der Bild.