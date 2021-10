Berater Struth enthüllt Details zu Mario Götzes Wechsel zum FC Bayern

In seinem Buch „Meine Spielzüge. Aus der Kohlensiedlung zum erfolgreichsten Spielerberater Deutschlands“, das die Bild in Auszügen veröffentlichte, erzählt der Agent, warum Götze den Schwarz-Gelben den Rücken zukehrte, warum er von Michael Zorc beschimpft wurde und wie Jürgen Klopp reagierte.

Bayern? Struth zwischen Freude und Zweifel

„Einen Monat zuvor, im Januar 2013, war bekannt geworden, dass Pep Guardiola den FC Bayern ab Sommer trainieren würde. Da würde Mario sofort hinwollen - nicht zum FC Bayern, aber zu Guardiola“, schreibt Struth: „Und ich fragte mich, ob das gut gehen konnte. Wo war der Platz für Mario in Guardiolas Bayern-Elf? Doch der Name Guardiola machte blind.“

Zorc beschimpft Berater minutenlang wüst

Am anderen Ende der Leitung sei zunächst nur Stille zu vernehmen gewesen: „Ich muss jetzt erstmal schlucken. Lass uns in fünf Minuten wieder telefonieren.“

Seiner Meinung nach habe „Mario Götze 2013 nicht zum FC Bayern gewollt hätte, wäre nicht Guardiola gewesen. Aber ich weiß, dass diese Unterscheidung für die Dortmunder auch keine Rolle spielte.“ Am Tag nach dem ersten Gespräch rief Zorc wieder bei Struth an.

„Ich möchte einmal erleben, für Guardiola zu spielen“

Und Klopp legte demnach auch sofort los, zählte die Vorzüge von Dortmund in der ihm eigenen Art auf (“Absolut glückliche Einheit mit dem Publikum, Mario erst am Anfang, die Liebe einer ganzen Stadt, Wahnsinn!“).

Struth wollte seinen Klienten verteidigen, was aber nicht nötig war. „Mario sprach klar und ohne zu zögern für sich selbst. ‚Ich möchte das einmal erleben, für Guardiola zu spielen. Das bedeutet nicht, dass mich irgendetwas in Dortmund stört. Ich weiß bloß, das ist eine Chance, die nie mehr wiederkommt und die ich nutzen will.‘“

In Struth ließ der selbstsichere Götze die Zweifel ein wenig schwinden. „Ich staunte. Ich war beeindruckt. Mensch, wenn er so cool war, würde das doch was werden in München!“