NHL: Seattle Kraken mit Grubauer verliert erstes Heimspiel - Draisaitl glänzt mit Oilers

Beim 2:4 gegen die Vancouver Canucks parierte der deutsche Eishockey-Nationaltorhüter zwar 22 Schüsse, konnte die Pleite beim Debüt in der Climate Pledge Arena aber nicht verhindern. Immerhin: Seattles Vince Dunn blieb das erste Tor in der Halle vorbehalten.

Seattle war mit fünf Auswärtsspielen in seine erste Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt gestartet. Bisher ist die Bilanz überschaubar: Für Grubauer und Co. war es die vierte Niederlage in Folge.