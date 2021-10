Braun Strowman: Großes Debüt von Ex-WWE-Star bei Impact geplatzt

Bei Impact Wrestling bahnte sich die Verpflichtung des bei WWE entlassenen Braun Strowman und ein Debüt bei Bound for Glory an. Strowman hat aber wohl kurzfristig abgesagt.

Knapp fünf Monate nach seiner überraschenden Entlassung bei WWE schien sich in dieser Nacht das Comeback von Braun Strowman anzubahnen - doch es wurde dann doch nichts draus.

Nachdem es zuvor diverse Berichte gegeben hatte, dass Strowman am Samstag bei der Liga Impact Wrestling (ehemals: TNA) auftauchen würde, verging der Jahreshöhepunkt Bound for Glory 2021 ohne ein Debüt des „Monster Among Men“.