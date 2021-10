Thomas Tuchel stichelt gegen Neymar und Mbappé nach PSG-Abgang

In einem Interview mit Sportweek sprach der 48-Jährige über seine beiden Ex-Spieler Kylian Mbappé und Neymar, mit denen er bei Paris Saint-Germain zusammengearbeitet hatte.

Das sagt Tuchel über Neymar und Mbappé

Der Grund: „Bei PSG habe ich mich eher wie ein Sportminister gefühlt. Ich musste dort nicht nur die Spieler, sondern auch die Freunde und Familie der Stars managen.“ Viel Zusatzarbeit also für einen Trainer, der sich lieber auf seine Kernkompetenz fokussiert.

Erst am Mittwoch verriet in er der Sport Bild, dass er bei Chelsea auch deshalb so gerne arbeite, weil ihm abseits der Trainertätigkeit viel abgenommen wird.