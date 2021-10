Anzeige

MLB: Atlanta Braves erreicht die World Series gegen Houston Astros Atlanta erreicht die World Series gegen Houston

Die Braves stehen erstmals seit 1999 in der World Series © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MICHAEL ZARRILLI

Die Atlanta Braves und die Houston Astros kämpfen in diesem Jahr in der Finalserie um den Titel in der Major League Baseball.

Die Braves entschieden am Samstag die National League Championship Series gegen Titelverteidiger Los Angeles Dodgers mit 4:2 für sich und erreichten nach 22 Jahren wieder die World Series.

Gegner in der Serie nach dem Modus "best of seven" sind ab Dienstagabend (Ortszeit) die Houston Astros. Die Texaner, MLB-Champion von 2017, buchten ihr Finalticket am Freitag mit 4:2 gegen die Boston Red Sox.