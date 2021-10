Dreierpack in Wembley: Mead verzückt England

Beim 4:0 (1:0) im WM-Qualifikationsspiel der Lionesses gegen Nordirland erzielte sie mit ihren Treffern in der 64., 75. und 78. Spielminute am Samstagabend als erste Frau einen Dreierpack für England in Wembley.

23.225 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Gala-Auftritt der Angreiferin vom FC Arsenal, die erst in der 63. Minute eingewechselt worden war. In England findet im kommenden Sommer die Frauen-EM statt (6. bis 31. Juli), die Auslosung steht am Donnerstag (18.00 Uhr) in Manchester auf dem Programm.