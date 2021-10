McLaren-Boss erfüllt Kindheitstraum: Ricciardo dreht Runden in Earnhardt-Boliden

Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo hat sich vor dem Qualifying zum Großen Preis der USA in Austin/Texas einen Kindheitstraum erfüllt.

Der Australier drehte am Samstag auf dem Circuit of The Americas einige Runden im Boliden der NASCAR-Legende Dale Earnhardt Sr. „Das war cool. Das Schalten hat Spaß gemacht, der Wagen fuhr sich gut", sagte Ricciardo.