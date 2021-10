AEW Dynamite: Sting von MJF mit bösen Anspielungen gedemütigt

Sting (unten) wurde bei AEW Dynamite von MJF (Mitte) und Co. gedemütigt © AEW

Bislang war sein Comeback fast durchgehend eine „Feelgood Story“. Nun allerdings ging es für Wrestling-Legende Sting ans Eingemachte, in mehrerlei Hinsicht.

Bei der aktuellen Ausgabe der in dieser Woche erneut auf den Samstag verschobenen AEW-Show Dynamite rückte die Ikone der früheren WWE-Konkurrenzliga WCW ins Zentrum der Fehde der beiden Jungstars Darby Allin und MJF und kassierte dabei sowohl körperlich als auch verbal böse Hiebe.

AEW blamiert WWE und Roman Reigns - was muss der Marktführer draus lernen? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify , Apple Podcasts , Deezer und überall wo es Podcasts gibt

„Gespräch unter Gentlemen“ nimmt böse Wendung

Die eigentliche Kernfehde gegen den mit Sting verbündeten Allin hatte MJF schon vor einigen Wochen auf die persönliche Ebene gebracht, als er den realen Unfalltod von Allins alkoholisiert am Steuer sitzenden Onkel zur Sprache brachte - der der Grund für Allins abstinente „Straight-Edge“-Einstellung ist.

Allin war in dieser Woche einmal mehr nicht vor Ort, nachdem MJF und seine Kollegen aus der Gruppierung The Pinnacle ihn auf einem Parkplatz attackiert und böse verprügelt hatten. Dafür suchte MJF nun ein angebliches „Gespräch unter Gentlemen“ mit Sting, der vergangene Woche Allins Ehre verteidigt hatte.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

MJF mit Anspielungen auf Drogensucht und Lex Luger

MJF meinte, dass Allin nicht mehr in den Ring zurückkehren werde, weil er ihn körperlich und psychisch gebrochen hätte. Sting versuche offenbar davon abzulenken mit seinem Nostalgieauftritt und den „Resten deines Schnees aus den Achtzigern, den du jetzt auf die Leute regnen lässt“.

Die Erwähnung dieses Elements von Stings Einzug hatte einen doppelten Boden: „Schnee“ ist auch im Englischen eine Metapher für Kokain - Sting geht offen damit um, dass er bis in die späten Neunziger hinein ein Alkohol- und Drogenproblem hatte, über das ihn eine Hinwendung zum christlichen Glauben hinweggeholfen hat ( ähnlich wie bei Generationsgenosse Shawn Michaels ).

Diese Bezugnahme auf das reale Lebensdrama Lex Lugers war zu viel für Sting, der auf MJF losging, allerdings von dessen Helfern Wardlow und Shawn Spears bearbeitet und schließlich niedergestreckt wurde. MJF thronte zum Abschluss über dem ausgeknockten Sting, wandte sich an Allin und erklärte, dass dieser Anblick auch seine Zukunft sei, sollte er sich entscheiden, nochmal bei AEW aufzutauchen.

Cody Rhodes schlägt Malakai Black - und wird weiter ausgebuht

Nach zwei klaren Siegen für Black und einer drastischen Zurechtweisung durch den legendären Mentor Arn Anderson, dass seine Verweichlichung durch „Hollywood“ aufhören müsse, fand der AEW-Mitgründer durch einen aggressiven Auftritt wieder auf die Siegerstraße. Der am Ende blutig geprügelte Rhodes triumphierte mit dem Tiger Driver 98, den er als zusätzliche Waffe auspackte, nachdem sein eigentlicher Finisher Cross-Rhodes nicht reichte.

Einen Eingriff von Andrade El Idolo, der Rhodes‘ nächster Fehdengegner zu sein scheint, wehrte Pac ab und knüpfte damit an das Match und die anschließende Szenerie bei Rampage am Vorabend an.