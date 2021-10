Formel 1: Max Verstappen beim GP der USA auf Pole Position

Danner sicher: "Weltmeister werden wir erst in Abu Dhabi haben"

Beim Großen Preis der USA sichert sich Max Verstappen in der Formel 1 die Pole Position. Nicht nur Sebastian Vettel wird nach ganz hinten strafversetzt.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat sich beim Großen Preis der USA in Austin/Texas (Formel 1: Großer Preis der USA, Rennen am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER) die Pole Position gesichert.

Der Führende in der WM-Gesamtwertung raste im Qualifying am Samstagabend in 1:32,910 Minuten zur Bestzeit vor seinem ärgsten Verfolger Lewis Hamilton im Mercedes und Sergio Pérez im zweiten Red Bull. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)