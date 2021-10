FC Bayern: Spaltet Joshua Kimmich durch Impfweigerung das Team?

Müller: „Uns wird das auf keinen Fall auseinanderbringen“

Impfbefürworter gegen Impfgegner: Was in der Gesellschaft häufig zu unüberbrückbaren Gräben führt, soll beim deutschen Rekordmeister aber nicht zu einer Spaltung führen. ( Reaktionen zum Kimmichs Impf-Weigerung )

„Irgendwie versuchen“, das klingt nach Mühe. Und auch Manuel Neuer, der sich laut eigener Aussage impfen ließ, tut sich schwer, Kimmichs Impf-Bedenken zu unterstützen - gerade im Hinblick auf die 2G-Regel in vielen Stadien (in der Allianz Arena gilt 3G+). „Ich denke, dass es für uns alle unabdingbar ist, dass wir heute hier so viele Zuschauer in der Arena gehabt haben. Aber das ist die Sache von ihm selbst.“