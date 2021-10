2. Liga: FC Schalke 04 – SG Dynamo Dresden, 3:0 (1:0)

Thomas Ouwejan brachte die Heimmannschaft in der 19. Spielminute in Führung. Der FC Schalke 04 führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Marius Bülter schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Ouwejan zum 2:0 zugunsten von S04 verwertete (77.). Kurz vor Schluss traf Marcin Kaminski nach Vorarbeit von Ouwejan für Schalke (93.). Am Ende verbuchte der FC Schalke 04 gegen Dresden die maximale Punkteausbeute.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich S04 in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. In der Defensive von Schalke griffen die Räder ineinander, sodass der FC Schalke 04 im bisherigen Saisonverlauf erst elfmal einen Gegentreffer einsteckte. S04 knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Schalke sieben Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der FC Schalke 04 so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.