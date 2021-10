2. Bundesliga: FC Schalke 04 - Dynamo Dresden 3:0, vierter Schalke-Sieg in Serie

Der FC Schalke 04 ist endgültig in der 2. Bundesliga angekommen. Mit einem deutlichen Heimerfolg gegen Dynamo Dresden setzt sich Königsblau in der Tabellenspitze fest.

Schalke 04 beißt sich mit einer Siegesserie in der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga fest. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Der Bundesliga-Absteiger bezwang Dynamo Dresden am Samstagabend verdient mit 3:0 (1:0) und gewann vor stimmungsvoller Kulisse auch sein viertes Spiel in Folge ohne Gegentor. Dresden dagegen hat drei Spiele in Serie zu Null verloren.