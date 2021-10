Formel 1: Fernando Alonso in USA strafversetzt - wie Vettel, Bottas und Russell

Danner sicher: "Weltmeister werden wir erst in Abu Dhabi haben"

Die Liste der Strafversetzungen beim Großen Preis der USA wird immer länger. Nun erwischt es nach Sebastian Vettel und Co. einen weiteren Formel-1-Star.

Sebastian Vettel, Valtteri Bottas und George Russell: Die Namen der Strafversetzungen beim Großen Preis der USA lasen sich ohnehin schon wie ein Best of aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Formel 1. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Nun kommt noch ein weiterer großer Name hinzu: Auch Fernando Alonso wird beim Rennen am Sonntag (Formel 1: Großer Preis der USA, Rennen am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER) wegen eines Antriebswechsels ans Ende der Startaufstellung strafversetzt.