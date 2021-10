Stabhochspringerin Vogel ist "Juniorsportlerin des Jahres"

Stabhochspringerin Sarah Vogel ist Deutschlands „Juniorsportlerin des Jahres“. Die 19-Jährige aus Seligenstadt, die sich in einer Onlinewahl gegen vier weitere von der Stiftung Deutsche Sporthilfe geförderte Athleten und Athletinnen durchsetzte, wurde am Samstagabend in Düsseldorf ausgezeichnet.