Formel 1: Verstappen lästert im 3. Training über Kontrahenten - Pérez vorne

Mercedes-Star Hamilton belegte im unspektakulären dritten Freien Training am Samstag in 1:35,219 Minuten nur den sechsten Platz. Hamilton war dabei langsamer als Verstappen im Red Bull (1:34,912), der Dritter wurde. Die Bestzeit stellte Verstappens Teamkollege Sergio Pérez (1:34,701) auf.

Verstappen lästert: „Muss wohl allen eine Brille kaufen“

Eine weitere womöglich schnellste Trainingsrunde blieb dem Niederländer unter anderem verwehrt, weil er rund zwei Minuten vor Ende der Session im Verkehr auf dem Circuit of the Americas steckenblieb und auf seiner schnellen Runde von den vor ihm fahrenden Autos ausgebremst wurde.

„Muss ich fragen, was passiert ist?“, funkte die Box an Verstappen. Dessen süffisante Reaktion: „Ich muss wohl allen eine Brille kaufen.“

Sebastian Vettel, der im 17. Saisonrennen am Sonntag (Formel 1: Großer Preis der USA, Rennen am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER) wegen des vierten Motorenwechsels an seinem Aston Martin eine Strafversetzung ans Ende des Feldes erwartet, kam in 1:35,851 Minuten auf den elften Rang.