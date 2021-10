Thomas Tuchel: Bin bei Erling Haaland in eine Falle getappt

Hier seine Aussagen im Wortlaut: „Wir haben ein paarmal über Erling Haaland gesprochen, auch in der Transferperiode. Es schien dann aber absolut unrealistisch und überhaupt nicht machbar. Wir sprechen natürlich regelmäßig drüber, weil er ein fantastischer Spieler ist und die prägende Figur bei Dortmund, die in der Champions League ein großer Rivale für uns sind, klar.“

Tuchel: Ich hätte es besser wissen müssen

„Ich bin in eine Falle getappt. Ich habe in Deutschland einen Award bekommen, von einer Zeitung. Sie haben mir diesen Award gegeben und mich nach einem Spieler gefragt“, schilderte Tuchel.

Chelsea hat bereits einen wuchtigen Stoßstürmer

In dem Interview hatte Tuchel auch betont, dass es zwischen Haaland und Chelsea zu keinem Zeitpunkt konkret gewesen sei. „Ich glaube, dass wir bisher nie richtig ernsthaft dran waren. Aber mal sehen, was in den nächsten Wochen wird.“