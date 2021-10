Kampfsport, Boxen: Serbien verbietet kosovarischen Boxern Einreise zur WM

Serbien hat die kosovarische Box-Mannschaft am Grenzübertritt zur anstehenden Amateur-WM in Belgrad gehindert.

Serbien hat die kosovarische Box-Mannschaft am Grenzübertritt zur anstehenden Amateur-WM in Belgrad gehindert, nachdem sich die Athleten geweigert hatten, Nationalsymbole an ihrer Ausrüstung zu entfernen. Das gaben Offizielle am Samstag in Pristina bekannt.