Joshua Kimmich ungeimpft: Kollegen vom FC Bayern um Manuel Neuer reagieren

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern) bei Sky: „Man muss sagen, dass es Privatsache ist. Ich habe mich impfen lassen. Ich denke, dass es für uns alle unabdingbar ist, dass wir heute hier so viele Zuschauer in der Arena gehabt haben. Aber das ist die Sache von ihm selbst.“

Christian Streich will Joshua Kimmich nicht kritisieren

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): „Jeder Mensch in unserem Land ist frei. Ich wünsche mir, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen, weil ich weiß, was es für Auswirkungen haben kann, wenn man sich nicht impft. Die Gefahr, dass man dann einen schweren Verlauf hat, wenn man Covid-19 kriegt, ist ums Vier-, Fünffache höher. Und deshalb würde ich mir natürlich wünschen, dass die Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, sich darüber bewusst sind. Aber: Jeder ist frei und das ist grundsätzlich gut so. Und deshalb hat man diese Meinung zu respektieren.“