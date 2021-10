Motorsport, ADAC GT Masters: Mies und Feller weiter auf Titelkurs

Mies und Feller kommen dem Titel ein Stück näher © ADAC Motorsport/ADAC Motorsport/ADAC Motorsport/Gruppe C / Tim Upietz

Am Samstag in Hockenheim belegten die beiden Audi-Piloten den zweiten Platz, mit dem sie ihren Vorsprung in der Gesamtwertung auf Maro Engel/Luca Stolz (München/Brachbach) auf neun Punkte ausbauten. Noch sind drei Rennen zu fahren.