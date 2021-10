Bayern und BVB souverän, Freiburg verschärft Wolfsburg-Krise

Anzeige

Rekordmeister Bayern München bleibt auch ohne seinen an Corona erkrankten Trainer Julian Nagelsmann in der Erfolgsspur. Der Titelverteidiger bezwang am 9. Bundesliga-Spieltag die TSG Hoffenheim souverän mit 4:0 (2:0).

Auch Verfolger Borussia Dortmund gab sich in Abwesenheit des verletzten Torjägers Erling Haaland keine Blöße. Der Tabellenzweite gewann bei Arminia Bielefeld mit 3:1 (2:0). Der ungeschlagene SC Freiburg setzte seinen starken Lauf mit einem 2:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg fort, die Wölfe rutschten mit der vierten Niederlage in Serie tiefer in die Krise.

RB Leipzig indes siegte nach Rückstand gegen den Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth 4:1 (0:1). Am Abend (18.30 Uhr/Sky) folgt noch das Duell zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach.

Drei Tage nach dem 4:0 in Lissabon in der Champions League erzielte Serge Gnabry (16.) die Führung für die überlegenen Bayern. Torjäger Robert Lewandowski legte mit einem Traumtor in der 30. Minute nach. Eric Maxim Choupo-Moting (82.) und Kingsley Coman (87.) erhöhten in der Schlussphase.

In Bielefeld trafen Emre Can (31./Foulelfmeter), Mats Hummels (45.) und Jude Bellingham (72.) für die Dortmunder, die unverändert einen Punkt hinter den Münchnern in der Tabelle stehen. Fabian Klos (87.) verkürzte per Foulelfmeter.