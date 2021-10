Bundesliga: SC Freiburg bezwingt VfL Wolfsburg und bleibt unbesiegt

Der SC Freiburg bleibt das Überraschungsteam der Liga. Die Streich-Elf siegt in Wolfsburg und bleibt in dieser Saison ungeschlagen.

Der weiterhin ungeschlagene SC Freiburg hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und die sportliche Krise beim VfL Wolfsburg verschärft. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich gewann bei den Niedersachsen verdient mit 2:0 (1:0), für Wolfsburg bedeutete dies das achte Spiel nacheinander ohne Sieg und die vierte Liga-Niederlage in Folge. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Für den Führungstreffer sorgte vor 10.251 Zuschauern Philipp Lienhart, der Innenverteidiger traf in der 27. Minute aus kurzer Distanz. Nach Intervention aus dem Videokeller erkannte Schiedsrichter Tobias Welz das Tor an, zuvor hatte der Assistent an der Linie eine Abseitsposition angezeigt.