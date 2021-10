Porsche Carrera Cup: Larry Ten Voorde verteidigt am Hockenheimring seinen Titel

Larry Ten Voorde hat am Samstag seinen Titel beim Porsche Carrera Cup vorzeitig verteidigt. Verfolger Güven wird am Hockenheimring nur siebter.

Der Niederländer gewann am Samstag den ersten Lauf am Hockenheimring und liegt vor dem letzten Rennen uneinholbar vor seinem Rivalen Ayhancan Güven in Führung. Der engste Verfolger von Ten Voorde kam nicht über einen siebten Platz hinaus und muss seine Titelchancen damit endgültig begraben.