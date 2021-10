3. Liga: 1. FC Saarbrücken – TSV 1860 München, 1:1 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Kurz darauf bereitete Sascha Mölders das 1:0 von 1860 durch Merveille Biankadi vor (58.). In der 81. Minute erzielte die Heimmannschaft den Ausgleich. Am Ende trennten sich Saarbrücken und der TSV 1860 München schiedlich-friedlich.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel 1860 in der Tabelle auf Platz 16. Am liebsten teilt der TSV 1860 München die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher zweimal bewies.