2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Karlsruher SC, 3:1 (1:1)

Der KSC geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Philip Heise das schnelle 1:0 für Düsseldorf erzielte. In der 21. Minute erzielte Marvin Wanitzek nach einer Vorlage von Heise den Ausgleich. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Kurz darauf bereitete Marcel Sobottka das 2:1 von Fortuna Düsseldorf durch Christoph Klarer vor (50.). Für den vierten Tagestreffer zeichnete Khaled Narey verantwortlich, der auf Vorlage von Kristoffer Paul Peterson erhöhte (61.). Unter dem Strich verbuchte die Fortuna gegen Karlsruhe einen 3:1-Sieg.