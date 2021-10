3. Liga: SV Waldhof Mannheim – FSV Zwickau, 1:1 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Marco Höger brach für Waldhof den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. In Minute 75 brachte Zwickau den Ball im Netz des SV Waldhof Mannheim zum Ausgleich unter. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Waldhof mit dem FSV Zwickau kein Sieger ermittelt.

Mit 16 Zählern aus 13 Spielen steht Zwickau momentan im Mittelfeld der Tabelle. Am liebsten teilt der FSV Zwickau die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher dreimal bewies.