3. Liga: 1. FC Magdeburg – FC Viktoria 1889 Berlin, 1:0 (1:0)

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den Gastgeber in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. An der Abwehr von Magdeburg ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 13 Gegentreffer musste der 1. FC Magdeburg bislang hinnehmen. Die Saison von Magdeburg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Der 1. FC Magdeburg ist seit drei Spielen unbezwungen.