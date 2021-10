Bundesliga heute live: Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach im TV, Stream, Ticker

9PLUS1: Alle Infos vor Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC kämpft in der Bundesliga um wichtige Punkte und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Bei Gegner Borussia Gladbach sieht es ähnlich aus.

In der Bundesliga kommt es am neunten Spieltag zum Duell zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach - also das Duell zweier Mannschaften, die den eigenen Ansprüchen hinterher laufen.