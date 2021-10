2: Bundesliga: Nürnberg schlägt Heidenheim - Fortuna Düsseldorf besiegt den Karlsruher SC

Nürnberg zaubert nach der Pause

Nach der Pause sorgte der Club schnell für klare Verhältnisse. Die Nürnberger schlossen in der 52. Minuten einen schönen Konter sehenswert ab: Tempelmann trieb den Ball vom eigenen Strafraum bis weit in die gegnerische Hälfte, legte ab zu Erik Shuranov, der denn Ball sehenswert ins rechte obere Eck schoss.

Ebenso sehenswert war das 3:0 der Nürnberger. Johannes Geiß traf in der 66. Minute mit einem Freistoß in den Winkel zur Entscheidung.

Fortuna feiert ersten Heimsieg

Düsseldorf machte von Beginn an klar, dass sie unbedingt den ersten Heimsieg einfahren wollen. Folgerichtig gingen sie in der neunten Minute durch ein unglückliches Eigentor von Philip Heise in Führung. Es war das erste Mal in dieser Saison, dass die Fortuna im heimischen Stadion mit 1:0 in Führung ging.