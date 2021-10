Shorttrack: Seidel verpasst Finale in Peking

Deutschlands erfolgreichste Shorttrackerin Anna Seidel hat beim Saisonauftakt in der Olympiastadt Peking das Finale über 1500 m verpasst. Die 23-Jährige aus Dresden kam in ihrem Halbfinale auf Platz sechs, im B-Finale reichte es immerhin zu Platz drei. Der Weltcupsieg ging an die Südkoreanerin Lee Yu-bin, Staffel-Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018.

Seidel gibt nach ihrem Trainingsunfall im März mit einem Schien- und Wadenbeinbruch ihr Comeback, ihr Ziel ist ihre dritte Olympiateilnahme im kommenden Jahr in China (4. bis 20. Februar). Am Sonntag ist sie noch über 1000 m und in der Mixed-Staffel in den Platzierungsläufen im Einsatz.