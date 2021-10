Bundesliga: Rune Jarstein von Hertha BSC über schwere Corona-Folgen

9PLUS1: Alle Infos vor Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach

Rune Jarstein hat nach einer Corona-Infektion einiges durchgemacht. Der Torhüter von Hertha BSC erlebte bange Momente und musste sich in Geduld üben.

Corona-Fälle hat es in der Bundesliga mittlerweile einige gegeben.

Den wohl schwerwiegendsten Krankheitsverlauf musste der Hertha-Keeper Rune Jarstein durch machen. Vor allem, weil er sich in der Folge auch noch eine Herzmuskelentzündung eingefangen hatte.

„An den ersten zwei Tagen dachte ich, ich kann vielleicht ein bisschen aufräumen, meine Schuhe sortieren. Aber am dritten Tag hatte ich überall Schmerzen", schilderte Jarstein nun im Gespräch mit der Bild -Zeitung: „Die erste Woche war schlimm. Ich konnte das Bett nicht verlassen, hatte hohes Fieber. Der Arzt hat dann entschieden, einen Krankenwagen zu rufen."

Jarstein landete im Krankenhaus, konnte „nicht einmal Fußball auf dem iPad schauen. Ich war in der Zeit zweimal an der frischen Luft, musste dabei im Rollstuhl sitzen.“ Die Klinik konnte er zwar nach einer Woche wieder verlassen, dann kam der nächste gesundheitliche Rückstand.

Diagnose macht Jarstein ein wenig Angst

In der Folge musste es der Leistungssportler sehr ruhig angehen. Statt Extraschichten auf dem Platz waren kurze Spaziergänge angesagt. Und selbst da sei er nach zehn Minuten „kaputt" gewesen.

Er sei vermutlich der Bundesliga-Profi, der von Corona am härtesten erwischt worden ist: „Ja, das bin ich wohl. Es hat auch andere Spieler erwischt, aber bei mir hat es wegen der Herzmuskelentzündung am längsten gedauert, bis ich wieder fit war.“ In dieser Woche konnte er endlich voll ins Training zurückkehren.