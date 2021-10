Ex-Nationalspielerin Sasic fordert Nachwuchsleistungszentren für Mädchen

Sasic will Nachwuchsleistungszentren für Mädchen © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

„Das ist etwas, was aktuell nicht da ist“, sagte die 33-Jährige dem Nachrichtenportal t-online : „Wir wollen eine gute Ausbildung garantieren und das Produkt Frauen-Bundesliga hochwertig gestalten. Der Mut muss da sein, mehr zu investieren.“

In manchen Vereinen hat Sasic schon positive Entwicklungen erkannt.

„Es gibt ja schon einige Profiklubs aus der Männer-Bundesliga, die verstärkt in die Frauenabteilungen investieren“, sagte die frühere Topstürmerin, die für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Botschafterin für die EURO 2024 fungiert, mahnte jedoch: „Vereine, die nicht an einen Männerklub angegliedert sind, werden es in Zukunft sehr schwer haben.“