AEW Rampage: Ex-WWE-Stars Pac und Andrade sorgen für Fan-Ekstase

Die bei WWE im Frust geschiedenen Pac und Andrade El Idolo liefern bei AEW Rampage einen Kracher ab. Für den Sieger deutet sich schon die nächste heiße Fehde an.

Das wird diese Woche nicht nochmal klappen, denn die WWE-Show ist in dieser Woche in den USA auf den reichweitenstarken Stammsendeplatz bei Fox zurückgekehrt, der einen für gewöhnlich uneinholbaren Vorteil mit sich bringt.

Andrade El Idolo und Pac begeistern AEW-Fans

Die beiden Ex-Champions des WWE-Aufbaukaders NXT - die beide ihre dort eigene Entlassung bewirkt hatten, nachdem sie im Hauptroster weniger erfolgreich waren - knüpften mit ihrem Duell an ein ebenfalls schon starkes Match bei einer Rampage-Ausgabe im vergangenen Monat an.

Die Attacke Andrades auf Chavo diente zur Erklärung einer AEW-Pause für den Neffen des verstorbenen Eddie Guerrero - der gerade für Superstar Dwayne „The Rock“ Johnson die Wrestling-Szenen von dessen TV-Serie „Young Rock“ koordiniert. Und sie schienen auf das Debüt von Andrades Schwiegervater in spe Ric Flair hinzuarbeiten. Wegen der neu aufgekochten Belästigungsvorwürfe gegen den „Nature Boy“ ist inzwischen jedoch ungewiss, ob es in naher Zukunft dazu kommen wird.

Malakai Black und Cody Rhodes schalten sich vor Duell bei Dynamite ein

Die Attacke deutet auf Pacs nächste Fehde hin - und trieb zugleich Blacks aktuelle voran: Rivale Cody Rhodes rückte an und vertrieb Black mit einem Stuhl.

Black und Rhodes treffen in der Nacht zum Sonntag in der einmal mehr ins Wochenende verschobenen Dynamite-Ausgabe aufeinander. In den bisherigen beiden Duellen siegte Black klar und provozierte damit auch Ärger zwischen Rhodes und seinem legendären „Coach“ Arn Anderson, der Rhodes vorhielt, sich von seinen Entertainment-Projekten verweichlicht haben zu lassen.