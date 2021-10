3. Liga: MSV Duisburg – 1. FC Kaiserslautern (Montag, 19:00 Uhr)

Mit dem 1. FC Kaiserslautern spielt der MSV Duisburg am Montag gegen ein formstarkes Team. Sind die Gastgeber auf die Überflieger vorbereitet? Am letzten Spieltag nahmen die Zebras gegen den FSV Zwickau die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Hinter FCK liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen den Sport-Club Freiburg II verbuchte man einen 3:0-Erfolg.