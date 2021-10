NFL: Arizona Cardinals mit Kyler Murray ungeschlagen - Angriff auf Tom Brady und Bucs

Als einziges Team sind die Arizona Cardinals in der laufenden NFL-Saison noch ungeschlagen. Quarterback Kyler Murray ist ein Schlüssel für den Erfolg - trotz früherer Zweifel an ihm.

Cardinals beeindrucken in der NFC West

Als einziges Team der besten Football-Liga der Welt sind die Cards auch nach Woche sechs und bereits vier Auswärtsspielen noch ungeschlagen - und das nicht in irgendeiner Division, sondern in der heiß umkämpften NFC West.

Die Zahlen sind dabei sehr beeindruckend. In fünf von sechs Spielen gelangen mehr als 30 Punkte, zudem ließ das Team in ebenso vielen Spielen nur 20 oder sogar noch weniger Punkte zu.

NFL-Quarterback Kyler Murray als Schlüssel

Mit Quarterback Kyler Murray hat die Franchise einen ganz besonderen Signal Caller in ihren Reihen. 2018 wurde der heute 24-Jährige in der ersten Runde des MLB-Drafts ausgewählt.

So wurde er nur ein Jahr später - ebenfalls in der ersten Runde - von den Cardinals gedraftet. Noch nie zuvor war es einem Sportler gelungen, in zwei US-Profiligen jeweils in Runde eins ausgewählt zu werden.