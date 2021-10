Anzeige

Bundesliga: Augsburg-Torwart Rafal Gikiewicz platzt nach Pleite in Mainz der Kragen Augsburg-Keeper platzt der Kragen

Traum-Volley und Abseits-Dusel retten Arminia

SPORT1

Der FC Augsburg zeigt gegen den 1. FSV Mainz 05 teils eine desolate Leistung. FCA-Keeper Rafal Gikiewicz spricht nach der Klatsche Klartext.

Rafal Gikiewicz konnte einem wirklich leidtun.

Der Keeper des FC Augsburg musste sich vor allem im ersten Durchgang fast im Minutentakt der Angriffe des 1. FSV Mainz 05 erwehren. Am Ende griff er viermal hinter sich. Der Pole verhinderte mit einigen Paraden jedoch ein noch schlimmeres Resultat als die 1:4-Pleite der Fuggerstädter. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach dem Spiel entlud sich dann der ganze Frust des 33-Jährigen am Mikro. „Wir waren die Vorspeise für Mainz in der ersten Halbzeit. Wir waren nicht auf dem Platz, gewannen keinen Zweikampf, bekamen keine gelbe Karte“, stellte er im DAZN-Interview klar. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Gikiewicz: „Wir haben viel zu wenig Qualität“

Einmal angefangen, redete sich Gikiewicz immer weiter in Rage. „Das erste Tor haben wir fast selbst geschossen. So kann man gegen Mainz kein gutes Spiel machen. Wir spielen nicht gegen Bayern München und trotzdem hatte man das Gefühl, sie können machen was sie wollen. Es war viel zu einfach. Mit dieser mentalen Vorbereitung kann man nicht in der Bundesliga spielen, nicht mal in der Kreisliga. Nach den ersten 45 Minuten kann der Trainer elf Wechsel vornehmen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der FCA-Keeper weiter: „Geht das so weiter, spielen wir ab kommendem Sommer in der zweiten Liga, das muss jedem klar sein. Es ist der 9. Spieltag und wir haben sechs Punkte – viel zu wenig. Wir haben Angst, mit dem Ball zu spielen, gehen nicht in die Duelle. Es war einfach gar nichts heute.“

Gikiewicz forderte eine umfangreiche Analyse des Spiels in Mainz. „Wir können hier 20 Minuten diskutieren. Wir müssen das intern besprechen, so geht es nicht. Wir haben viel zu wenig Qualität und viel zu wenig Punkte“, kritisierte er.

Augsburg-Keeper hat „keinen Bock“

Als Kritik an Trainer Markus Weinzierl wolle er seine Aussagen allerdings nicht verstanden wissen. „Es spielt keine Rolle, welches System wir spielen, wie der Trainer heißt oder wer in der Startaufstellung steht. Nach jedem Spieltag diskutieren wir über das System. Es spielt keine Rolle, wenn man nicht in die Zweikämpfe geht, passiert so etwas wie heute Abend.“

Seit Sommer 2020 hütet Gikiewicz das Tor bei den Fuggerstädtern. Seine Zeit in Augsburg hatte er sich eigentlich etwas anders vorgestellt. „Ich bin seit 15 Monaten hier, wollte eigentlich um die Mittelfeldplätze oder die obere Tabellenhälfte spielen. In der vergangenen Saison hatten wir Angst bis zum vorletzten Spieltag, in dieser Saison ist es wieder Abstiegskampf.“

FCA-Spieler zu satt?

Im Laufe des Interviews wurde Gikiewicz immer emotionaler. „Es nervt mich einfach. Ich habe keinen Bock, jeden Abend drei, vier Tore zu bekommen und die gegnerischen Fans über die 2. Liga singen zu hören. Wir sind der FC Augsburg. Mit dem Trikot müssen wir kämpfen und Fußball spielen.“

Von seinem Team forderte er, sich auf dem Platz zu zerreißen und die nötigen Punkte zu holen – unabhängig vom Gegner. „Jedes Spiel ist wichtig. Man muss gegen jeden Gegner Punkte holen. Wir müssen jedes Spiel in der Bundesliga genießen. Ich habe das Gefühl, dass wir zu satt sind und keinen Spaß daran haben, in der Bundesliga Fußball zu spielen.“

Er werde nächste Woche 34 und wolle noch ein paar Jahre Bundesliga spielen. „Wir müssen jedes Spiel kämpfen. Einfach auf dem Platz zu stehen, reicht nicht.“

