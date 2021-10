Borussia Dortmund: Erling Haaland - die Folgen seiner Verletzung

Nach Haaland-Schock: So will Rose den Superstar ersetzen

Der BVB muss auf absehbare Zeit auf Erling Haaland verzichten. Was bedeutet das für den Spieler und den Klub? SPORT1 hat die Antworten.

Am Freitagnachmittag um 15.10 Uhr fuhr eine dunkle Mercedes G-Klasse am Trainingsgelände von Borussia Dortmund vor. Auf dem Beifahrersitz: der eigentliche Problemlöser des BVB, der auf absehbare Zeit kein Problemlöser mehr sein kann.

Was Trainer Marco Rose fünf Stunden zuvor zu Beginn der Pressekonferenz zum Besten gab, ist für das Personal von Borussia Dortmund der größte anzunehmende Unfall: Haaland wird längerfristig fehlen, nachdem er erst vor kurzem sein Comeback gefeiert hatte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

SPORT1 erklärt, warum Haalands Fehlen dem BVB gerade jetzt so weh tut, welche Alternativen Rose hat und wie lange der Norweger vermutlich ausfällt.

Wie schwer hat sich Haaland verletzt?

Den Angreifer plagt eine Muskelverletzung am Hüftbeuger - um welche Verletzung es sich genau handelt, blieb zunächst ungewiss.

Das große Problem: Wegen einer starken Prellung am selben Oberschenkel hatte Haaland kürzlich drei Pflichtspiele verpasst und war erst beim 3:1-Sieg gegen Mainz am vergangenen Samstag zurückgekehrt.

Nächster Schritt für Moukoko? So plant der BVB

Welche Spiele wird Haaland verpassen?

Die Bundesligapartien in Bielefeld ( Bundesliga: Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) und gegen den 1. FC Köln (30. Oktober), das Pokalduell mit dem FC Ingolstadt (am 26. Oktober ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) sowie die Champions-League-Revanche gegen Ajax Amsterdam (3. November) wird der Super-Knipser definitiv verpassen.

„Es wird ein bisschen Zeit ins Land gehen“, sagte Rose. „Erling ist gestern down gewesen, weil er happy über seine Rückkehr war. Nach dem Spiel gegen Mainz hat er sich richtig gut gefühlt und keine Probleme angegeben. Dass er jetzt wieder ausfällt, ist nicht gut für uns, nicht schön für den Jungen - aber Erling kriegt jede Unterstützung vom Verein und der Mannschaft.“

Wann ist Haalands Rückkehr realistisch?

Am 20. November, also genau einen Monat nach Aufbrechen der neuerlichen Oberschenkelverletzung, trifft der BVB im Anschluss an eine neuerliche Länderspielpause im Heimspiel auf den VfB Stuttgart. Ob Haalands Rückkehr zu diesem Zeitpunkt anvisiert werden kann, ist spekulativ.