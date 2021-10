Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg, 4:1 (3:0)

Silvan Widmer bediente Karim Onisiwo, der in der neunten Spielminute zum 1:0 einschoss. Der FC Augsburg geriet deutlicher in Rückstand, als Stefan Bell nach Vorlage von Jonathan Burkardt auf 2:0 für den FSV erhöhte (14.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Burkardt in der 25. Minute nach einer Vorlage von Onisiwo. Der FCA rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. In der 68. Minute überwand Augsburg die Abwehr des 1. FSV Mainz 05 und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Burkardt erzielte in der 70. Minute das 4:1, indem er auf Zuspiel von Onisiwo vollendete. Am Schluss schlug der FSV den FC Augsburg vor eigenem Publikum mit 4:1 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.