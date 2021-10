Premier League: Arsenal gewinnt souverän gegen Aston Villa

Der FC Arsenal hat sein Heimspiel zum Auftakt des 9. Spieltags in der Premier-League souverän mit 3:1 (2:0) gegen Aston Villa gewonnen.

Die Hausherren starteten gut in die Partie und kamen früh durch Saka (4.), Thomas Partey (19.) zu guten Chancen. Letzterer brachte die Gunners nur zwei Minuten später nach einem Eckball durch Emile Smith Rowe in Führung und sorgte damit für eine Premiere. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

In der Folge blieb Arsenal dominant und hätte durch Bukayo Saka in der 31. Minute auf 2:0 erhöhen können, doch der englische Nationalspieler scheiterte nach Vorarbeit von Nuno Tavaras aus sechs Metern an Emiliano Martinez. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)