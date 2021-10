Bundesliga: Mainz feiert 4:1-Kantersieg - Augsburg teilweise desolat

In der Bundesliga feiert der 1. FSV Mainz 05 nach zuletzt drei Niederlagen in Folge einen deutlichen Sieg. Der FC Augsburg spielt vor allem im ersten Durchgang desolat.

Augsburg stellt Vereins-Negativrekord auf

Für die völlig überforderten Augsburger war es das vierte sieglose Spiel in Serie, bereits die fünfte Niederlage in dieser Saison. Zudem stellten sie mit dem elften Auswärtsspiel ohne Sieg in Folge einen Vereins-Negativrekord auf. Das Team von Markus Weinzierl steckt weiter mitten im Abstiegskampf, belegt aktuell Rang 16. Der FCA kann am Samstag sogar auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Mainz klettert zumindest über Nacht auf Rang sechs. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Das Spiel ist zum Vergessen. Das müssen wir abhaken und analysieren“, sagte Augsburgs Arne Maier nach dem Spiel bei DAZN. Augsburg-Keeper Rafal Gikiewicz sprach Klartext: „So kannst du nicht in der Bundesliga spielen, nicht einmal in der Kreisliga. Nach 45 Minuten kann der Trainer elf Spieler auswechseln. Wenn wir so weitermachen, spielen wir in der nächsten Saison in der 2. Liga.“