Ski Alpin: Mikaela Shiffrin vor Sölden-Auftakt - gereift durch Schicksalsschläge

Vor dem Auftakt in die alpine Ski-Saison wirkt Star-Fahrerin Mikaela Shiffrin deutlich gereift - und verrät ein Kuriosum in Sachen Bekanntheitsgrad.

So auch Mikaela Shiffrin. Während die Weltklasse-Skifahrerin in Europa in höchstem Maßen anerkannt ist und sich vor allem in den alpinen Nationen auch über eine durchaus respektable Fan-Basis freuen kann, firmiert die 26-Jährige für das breite Publikum eher unter ferner liefen.