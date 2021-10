3. Liga: VfL Osnabrück – Hallescher FC, 0:0 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Auch nach Wiederanpfiff tat sich nichts Entscheidendes auf dem Feld, sodass es schlussendlich hieß: Tore Fehlanzeige!

Für Osnabrück gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von zehn Punkten aus sieben Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Ein Punkt reichte dem Gastgeber, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 21 Punkten steht der VfL Osnabrück auf Platz zwei. In den letzten fünf Begegnungen holte Osnabrück insgesamt nur sieben Zähler.

In zwei Wochen, am 01.11.2021, tritt Osnabrück beim SC Verl an, während Halle zwei Tage früher den MSV Duisburg empfängt.